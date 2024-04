Un tentativo di furto alla base del black out di mercoledì sera a Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 5 aprile 2024) Pubblicato il 5 Aprile, 2024 Non è di certo passato inosservato quanto accaduto aquando interi quartieri sono rimasti al buio a causa di un guasto elettrico. Non tutti sanno, però, che ha causare il guasto è stato undi rubare alcuni cavi di rame presso la cabina Enel di strada Torre la Felce, nella zona di via Piave. Unnon andato a buon fine ma che ha causato il guasto che dalle 22 ha lasciato senza energia elettrica circa 20.000 persone… A conti fatti, quindi, ilnon c’è stato ma ildi manomissione ha danneggiato il sistema con il rischio, per i ladri, di rimanere anche vittima di una forte scossa elettrica. Sul posto gli operai dell’Enel hanno lavorato febbrilmente per ripristinare il flusso ...