Un secolo di Renzo Zanazzi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 5 aprile 2024) Era lui quello che – 8 luglio 1945, circuito degli assi a Milano, la prima corsa del dopoguerra, 50mila spettatori – arrivò secondo dietro a Fausto Coppi, che era un po’ come arrivare comunque primo, e con i soldi del premio acquistò una macchina per cucire a sua sorella. Era lui quello che – autunno 1945 – aveva 21 anni, e suo fratello Valeriano 19 quando firmarono un contratto per passare professionisti con la Legnano, e quando il patròn, l’Avocatt, Eberardo Pavesi, si raccomandò “fioeu, e ricordeves che, se vurì andà fort, bisogna ciulà no!”, lui si rivolse a Valeriano e gli domandò “se ciùlum no a vint’ann, quand’è che ciùlum, quando ghem vutant’ann?”. Era lui quello che – Giro d’Italia 1946, tappa di Firenze -, aveva il compito di tirare la volata al capitano Gino Bartali, al velocista Aldo Bini e all’amico Mario Ricci, ma tirò così forte che li staccò tutti e vinse, e poi gli ...