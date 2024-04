Un ragazzo di 13 anni uccide un clochard a Dortmund L’omicidio ripreso con il telefono “Colpito con più coltellate”

(Di venerdì 5 aprile 2024) Un ragazzino di 13ha ucciso ieri sera un senzatetto di 31al porto di, in Germania. A riferirlo è l’agenzia tedesca Dpa, dopo aver ascoltato polizia e Procura che precisano come un video fatto col telefonino, mostri (e incastri) il giovane aggressore intento a colpire ripetutamente con un coltello il 31enne. Secondo la Dpa, prima dell’aggressione c’era stata una discussione tra la vittima e il ragazzino. E lo confermano anche altri tre minori fermati e poi rilasciati: un coetaneo del 13enne sospettato e due adolescenti di 14 e 15. Anche l’accoltellatore, vista la giovane età, è stato rilasciato. A riprendere la scena un 14enne che avrebbe fornito alla Procura anche informazioni sull’autore del gesto, di nazionalità bulgara. L’arma del delitto, invece, è stata trovata da un cane poliziotto ...

Un ragazzo di 19 anni morto e una 16enne ferita . I due giovani hanno perso la vita nell’incidente stradale avvenuto nella notte alla periferia di Vieste in provincia di Foggia. L’ Auto , per cause in ... (ilfattoquotidiano)

Maria Pia Timo al Teatro Alighieri per una serata di beneficenza a favore dell’Associazione Amici di Enzo - Le attività che in questi anni hanno avuto maggiore successo vanno dall’aiuto allo studio, per sostenere i ragazzi nelle loro difficoltà scolastiche e offrire strumenti efficaci ad acquisire capacità ...ravennawebtv

Choc in Francia, studente 15enne picchiato dopo la scuola a Parigi: morto dopo il ricovero in ospedale - Un adolescente di 15 anni è morto questo pomeriggio ad Evry ... poco dopo la fine delle lezioni. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni, ma è morto poco dopo il suo arrivo. Le ...orizzontescuola

Gli studenti della Nostra Famiglia a lezione da LuCake - Luca Perego nasce a Lecco nel 1995 in una famiglia di panettieri, frequenta la scuola alberghiera e a 17 anni approda su Instagram con le ... “questa mattina con i ragazzi delle medie realizzeremo ben ...primacomo