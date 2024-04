Un quadro putrido | documenti consegnati ai boss | voto di scambio in Puglia | Delmastro inchioda il Pd

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Al centro del dibattito, per ovvie ragioni, lo scandalo-diin: le dimissioni di Anita Maurodinoia, ormai ex assessore della giunta regionale guidata da Michele Emiliano, l'imbarazzo del Pd, Giuseppe Conte che seppellisce alleanza e campo largo in vista delle comunali a Bari. Già, un grosso e spinoso caso politico. E il tema tiene banco anche a L'aria che tira, il programma condotto da David Parenzo il mattino su La7, laddove tra gli ospiti, in collegamento, c'è Andrea, sottosegretario alla Giustizia ed esponente di spicco di Fratelli d'Italia. Aviene chiesto un commento sulla vicenda, a partire dalle dimissioni della Maurodinoia, arrivate pochi minuti dopo la notizia dell'indagine a suo conto e dell'arresto del marito. "La scelta di dimettersi è di natura ...