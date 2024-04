(Di venerdì 5 aprile 2024) L’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po sta predisponendo l’azione d’intervento contro il dissesto idrogeologico e per la ricostruzione nelle aree colpite dall’alluvione di maggio 2023. Ilpreliminare degli interventi per contrastare il dissesto idrogeologico in Romagna sarà adottato – come confermato dal commissario straordinario, il generale Francesco Paolo Figliuolo – dalla ’Cabina di coordinamento’ già dal prossimo 20 aprile. Ilè stato elaborato proprio sotto l’indirizzo tecnico-scientifico dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, in stretto coordinamento con la struttura commissariale, la Regione e le autorità idrauliche competenti e condiviso nell’ambito del più ampio gruppo di lavoro che vede anche la partecipazione di diversi soggetti istituzionali (tra cui l’Anci, ossia l’associazione ...

Ritorno alla Juventus , con il ruolo di vice Locatelli, o cessione. Con una valutazione non inferiore ai 15-20 milioni di euro. Di questo si... (calciomercato)

Luciano Spalletti ospite speciale dell’ Inter ad Appiano Gentile . Il ct della Nazionale, come ha riferito la Gazzetta dello Sport, ha assistito in prima persona all’allenamento odierno dei ... (sportface)

Firenze, 8 marzo 2024 – Il concerto di Renato Zero in programma domenica 10 marzo alle ore 21 al Mandela Forum di Firenze si svolgerà in concomitanza della Partita Fiorentina-Roma . Visti la ... (lanazione)

Von der Leyen, nuove grane: posto da 17mila euro al mese per un compagno di partito. Attacco dai commissari Pse - A finire nell’occhio del ciclone è l’assegnazione di un incarico: quello, di nuova creazione, dell’inviato speciale per le Piccole e medie imprese (Pmi), per cui è stato scelto l’eurodeputato tedesco ...ilmattino

Un Piano speciale predisporrà la "mitigazione del rischio" - Il Piano speciale preliminare degli interventi per contrastare il dissesto idrogeologico in Romagna sarà adottato – come confermato dal commissario straordinario, il generale Francesco Paolo Figliuolo ...ilrestodelcarlino

Formula 1 2024, per Leclerc un casco speciale a Suzuka in ricordo di Jules Bianchi | FOTO - Charles Leclerc indosserà un casco speciale sul circuito di Suzuka per onorare la memoria di Jules Bianchi, scomparso nel 2025 ...tag24