Un paziente morto e una gravissima dopo l’operazione allo stomaco | chirurgo a processo

(Di venerdì 5 aprile 2024) Rinviato a giudizio il medico Stefano Cristiano: è imputato per la morte di Francesco Di Vilio e per le lesioni gravi ad Angela Iannotta, da lui operati.

La vittima è Costica Brustureanu, 53 anni di origini romene. Era stato ricoverato ieri all' ospedale di Ribera, Agrigento , ed era stato sottoposto ad ossigenoterapia. Avrebbe acceso una sigaretta, ... (fanpage)

Bologna, 3 aprile 2024 - Sulla morte di un Paziente di 58 anni, deceduto nel weekend di Pasqua all'ospedale Bellaria . la Procura di Bologna ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a ... (ilrestodelcarlino)

Tragedia a Frosinone: cade da una scala mentre pota un albero e muore - Non ce l'ha fatta l'uomo di sessantacinque anni caduto da una scala mentre stava potando una pianta a Frosinone. L'uomo, trasportato con l'eliambulanza in ospedale, è morto per le gravi ferite e i ...fanpage

Cade da una scala e muore mentre sistema una pianta - Un uomo di 65 anni S.F. è morto questa sera per le ferite riportante nella caduta da una scala sulla quale stava sistemando una pianta su un terreno di sua proprietà in via Le Rase nella zona bassa di ...ansa

“Se potessi dirti addio”, seconda puntata: Elena indaga sul passato di paziente 13 - D opo il debutto della scorsa settimana, Se potessi dirti addio raddoppia e si avvicina velocemente al finale. Stasera alle 21.35 su Canale 5 va in onda la seconda puntata al posto di Terra amara, ...iodonna