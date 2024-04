Un inviato speciale per Imec Così l’Italia si prepara a un passo avanti

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 5 aprile 2024) L’(acronimo di India-MiddleEast-Corridor) ossia il progetto per collegare Europa e Asia lanciato al G20 di New Delhi, “è un’opportunità in effetti anche per, che in ragione della propria posizione geografica è naturalmente candidata a rappresentarne un terminale”, è scritto in una risoluzione che porta come primo firmatario il nome di Paolo Formentini, vicepresidente della Commissione Esteri della Camera (e sostenuta dai colleghi Andrea Orsini, Giangiacomo Calovini, Franco Tirelli e Simone Billi). Per questo, la misura parlamentare firmata giovedì 4 aprile “impegna” il governo a seguire con attenzione lo sviluppo del progetto del corridoio infrastrutturale, “approfondendo i rapporti con i Paesi coinvolti e valutando la possibilità di nominare un”. Se è vero che la guerra a Gaza ha ...