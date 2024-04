Un cittadino di Gaza fa causa al governo italiano | “Complice di Israele | fermi il supporto militare e ricominci a dare finanziamenti all’Unrwa”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) C’è un giudice a Roma chiamato a decidere se ildebba smetterla di fornire armamenti aare a finanziare l’Unrwa perché il “sostegno diretto e indiretto” all’invasione della Striscia diha “comportato gravi violazioni dei diritti umani”. Una “complicità” per la quale ora Salahaldin M. A. Abdalaty – un avvocato 49enne nato a Jabalya e adesso rifugiatosi in Egitto dopo aver perso la madre, un fratello, una sorella, una nipote e la cognata in un bombardamento dell’Idf – si è rivolto al Tribunale di Roma, assistito dagli avvocati Stefano Bertone, Marco Bona, Gianluca Vitale ed Emanuele D’Amico, chiamando inla presidenza del Consiglio e i ministeri degli Esteri e della Difesa con un ricorso urgente per violazione dei diritti umani ...