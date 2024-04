(Di venerdì 5 aprile 2024) Un ‘salvagente’ per la popolazione del. E’ nato ildi"per tutti coloro che hanno un problema che non riescono a risolvere da soli". Ad attivarlo (ogni venerdì dalle 10 alle 12 nei locali di via della Sirenetta a Marina) è stato ilIlinsieme ai servizi sociali che operano sule in particolare alla-Croce AzzurraPisano. Non assicura risposte e soluzioni a tutti i problemi ma mette a disposizione la forza delle rete e dei rapporti con i presidi sul territorio e una serie di figure professionalmente e umanamente competenti: "Ilnon può essere solo il posto dello stare bene tra noi, non può essere egoista – queste la parole del presidente Fabiano Corsini – Da questa ...

Nuovo importante impegno per la Misericordia di San Romano. Apre un nuovo centro di ascolto per donne in difficoltà nella sede divia Matteotti 139. Si tratta di una struttura di primo intervento che ... (lanazione)

A San Romano, alle ore 16, nella sede della Misericordia in Via Matteotti 139, vi sarà l’inaugurazione del " centro di ascolto Donne in difficoltà". I locali restaurati saranno intitolati a Varo ... (lanazione)

Due anni di attività per il Centro di Ascolto Caritas a Poggibonsi. In totale 190 le persone che nell’arco di questo biennio si sono rivolte agli operatori, tutti volontari che hanno come base i ... (lanazione)

Un Centro di ascolto per il Litorale grazie a Circolo Il Fortino e Calp - E’ nato il Centro di ascolto "per tutti coloro che hanno un problema che non riescono a risolvere da soli". Ad attivarlo (ogni venerdì dalle 10 alle 12 nei locali di via della Sirenetta a Marina) è ...lanazione

‘Centro di ascolto della Caritas’. Aiuto concreto a chi ha bisogno - Due anni di attività per il Centro di ascolto Caritas a Poggibonsi. In totale 190 le persone che nell’arco di questo biennio si sono rivolte agli operatori, tutti volontari che hanno come base i local ...lanazione

Inaugurato questa mattina il punto di ascolto di Conselice della lista civica ‘CON VOI – Insieme per Ripartire’ - “E’ stato inaugurato questa mattina il punto di ascolto di Conselice della lista civica ‘CON VOI – Insieme per Ripartire’ nei locali dell’ex bar Alba al civico 26 di via Puntiroli. Tante persone hanno ...ravennawebtv