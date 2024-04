Ultime Notizie Roma del 05-04-2024 ore 20 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 5 aprile 2024)Daily News radio giornale Ben ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione e buonasera dalla redazione andiamo a Lampedusa in apertura migranti sbarchi senza sosta durante la notte sono 333 I migranti arrivati a bordo di 7 barchini sia dei quali sono stati soccorsi nelle acque antistanti l’isolamento è l’ultima arrivato direttamente sulla spiaggia ieri in tutto Ci sono stati sedici approdi con un totale di 670 migranti sono stati tutti portati allo spot ci sono 1263 ospiti fra cui 157 Minori in una accompagnati per oggi la prefettura di Agrigento ha disposto tre trasferimenti 261 hanno lasciato l’isola in mattinata con il traghetto di linea per Porto Empedocle 180 con un volo per Bergamo è un altro trasferimento con numeri ancora da definire avverrà questa sera con la motonave la Veronese la guerra Medio Oriente è il capo della Guardia ...