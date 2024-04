Ultime Notizie Roma del 05-04-2024 ore 19 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 5 aprile 2024)Daily News radio giornale e siamo ad un nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno il conflitto in Ucraina in apertura di giornale l’Ucraina nella notte ha lanciato un massiccio attacco di droni contro un aeroporto militare russo nei l’oblast di rostov distruggendo sei Jet pronti a partire in missione e danneggiando una sottostazione elettrica e dàal governatore specificando che la difesa aerea russa ha intercettato oltre 40 droni diretti contro lo scalo militare pioggia di droni e missili anche in direzione opposta le forze russe Hanno lanciato contro l’Ucraina due missili guidati antiaerei Chi è Fe sostiene che le sue difese hanno intercettato tutti i droni intanto sul fronte ucraino le truppe di Mosca avanzano la guerra Medio Oriente oggi le nazioni unite hanno adottato una risoluzione ...