Ultime Notizie Roma del 05-04-2024 ore 17 | 10

(Di venerdì 5 aprile 2024)Daily News radio giornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno essere in primo piano Ucraina nella notte ha lanciato un massiccio attacco di droni contro un aeroporto militare russo nei Lovelace di rostov distruggendo sei Jet pronti a partire in missione e danneggiando una sottostazione elettrica e dàal governatore specificando che la difesa aerea russa ha intercettato oltre 40 droni diretti contro lo scalo militare pioggia di droni e missili anche in direzione opposta le forze russe Hanno lanciato contro l’Ucraina due missili guidati antieri Chi è Fe sostiene che le sue difese hanno intercettato tutti i droni intanto sul fronte ucraino le truppe di Mosca avanzano la guerra in Medio Oriente oggi le nazioni unite hanno adottato una risoluzione che chiede che Israele si è ...

Roma , 5 aprile 2024 – Scontro tra due autobus a Roma : un mezzo di Roma Tpl operante sulla linea 998 ha urtato uno dell’Atac della linea 913, finendo poi su un marciapiede. L’ Incidente è avvenuto in ... (quotidiano)

Roma Daily News radio giornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il capo della Guardia rivoluzionaria iraniana ha avvertito che nessun atto contro la Repubblica islamica ... (romadailynews)

Roma , 5 aprile 2024 – Scontro tra due autobus a Roma : un mezzo di Roma Tpl operante sulla linea 998 ha urtato uno dell’Atac della linea 913, finendo poi su un marciapiede. L’ Incidente è avvenuto in ... (quotidiano)

Settimana corta sotto osservazione - Il lavoro agile e la settimana lavorativa di 4 giorni stanno rivoluzionando il mondo del lavoro all'estero. E in Italia Qui, nonostante i dati che ci dicono che la produttività non sia legata alle ...linkedin

ULTIM'ORA-MEDIO ORIENTE: Consiglio diritti umani Onu adotta risoluzione su responsabilità crimini guerra Israele - (Reuters) - Di seguito gli aggiornamenti sul conflitto in corso in Medio Oriente: 11,00 - Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni unite ha adottato una risoluzione nella quale chiede che Israel ...msn

ULTIM'ORA-MEDIO ORIENTE: Usa approvano apertura Israele a più aiuti a Gaza - (Reuters) - Di seguito gli aggiornamenti sul conflitto in corso in Medio Oriente: 10,30 - Gli Stati Uniti accolgono con favore gli ultimi impegni di Israele per consentire l'ingresso di maggiori aiuti ...msn