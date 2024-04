Ultime Notizie Roma del 05-04-2024 ore 16 | 10

(Di venerdì 5 aprile 2024)Daily News radio giornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il capo della Guardia rivoluzionaria iraniana ha avvertito che nessun atto contro la Repubblica islamica rimarrà senza risposta dopo il Raid attribuito a Israele contro il Consolato Italiano Damasco in Siria che ha provocato almeno quindici morti i nostri uomini coraggiosi puniranno il regime sionista avvertito in un discorso dedicato in gran parte a lodare la resistenza del Popolo palestinese e attaccare Israele Stati Uniti Intanto oggi le nazioni unite hanno adottato una risoluzione che chiede che Israele sia ritenuto responsabile di crimini di guerra e contro l’umanità commessi a Gaza hanno votato a favore 28 paesi chiesto anche Lombardo delle armi a Tel Aviv e l’ambasciatore israeliano ha abbandonato l’aula per Israele la risoluzione va contro il diritto di difendersi torniamo ...

Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato la riapertura del valico di Erez tra Israele e il nord della Striscia di Gaza per la prima volta dagli attacchi di Hamas del 7 ottobre scorso. Gli ... (ilsole24ore)

Roma , 5 aprile 2024 – Scontro tra due autobus a Roma : un mezzo di Roma Tpl operante sulla linea 998 ha urtato uno dell’Atac della linea 913, finendo poi su un marciapiede. L’ Incidente è avvenuto in ... (quotidiano)

ULTIM'ORA-MEDIO ORIENTE: Consiglio diritti umani Onu adotta risoluzione su responsabilità crimini guerra Israele - (Reuters) - Di seguito gli aggiornamenti sul conflitto in corso in Medio Oriente: 11,00 - Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni unite ha adottato una risoluzione nella quale chiede che Israel ...msn

ULTIM'ORA-MEDIO ORIENTE: Usa approvano apertura Israele a più aiuti a Gaza - (Reuters) - Di seguito gli aggiornamenti sul conflitto in corso in Medio Oriente: 10,30 - Gli Stati Uniti accolgono con favore gli ultimi impegni di Israele per consentire l'ingresso di maggiori aiuti ...msn

Covid Italia, dati ultima settimana: aumenta Rt, ricoveri stabili - Il monitoraggio della Cabina di regia Iss-ministero della Salute: lieve diminuzione delle terapie intensive, reinfezioni al 40% e variante JN.1 si conferma predominante Resta praticamente invariato l' ...adnkronos