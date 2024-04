Ultime Notizie Roma del 05-04-2024 ore 15 | 10

(Di venerdì 5 aprile 2024)Daily News radio giornale Buon pomeriggio dalla redazione venerdì 5 aprile al microfono Giuliano Ferrigno l’Ucraina nella notte ha lanciato un massiccio attacco di droni contro un aeroporto militare russo nei Lovelace di rostov distruggendo sei Jet pronti a partire in missione e danneggiando una sottostazione elettrica e la notizia al governatore specificando che la difesa aerea russa ha intercettato oltre 40 droni diretti contro lo scalo militare pioggia di droni e missili anche in direzione opposta le forze russe Hanno lanciato contro l’Ucraina due missili guidati antiaerei Chi è che sostiene che le sue difese hanno intercettato tutti i droni intanto sul fronte ucraino le truppe di Mosca avanzano la guerra in Medio Oriente oggi le nazioni unite hanno adottato una risoluzione che chiede che Israele si è ritenuto responsabile di crimini di guerra contro l’umanità ...

Roma Daily News radio giornale con Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio Ilaria Salis non è un eroina lei i suoi compagni sono venuti in Ungheria e hanno ... (romadailynews)

Nuovo punto della situazione, da parte della redazione di Orizzonte Scuola, per quanto riguarda il personale ATA. Si è tenuta al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’importante informativa su ... (orizzontescuola)

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Infortunio Bastoni , ko per il difensore. Ci sarà per Udinese ... (calcionews24)

Settimana corta sotto osservazione - Il lavoro agile e la settimana lavorativa di 4 giorni stanno rivoluzionando il mondo del lavoro all'estero. E in Italia Qui, nonostante i dati che ci dicono che la produttività non sia legata alle ...linkedin

ULTIM'ORA-MEDIO ORIENTE: Consiglio diritti umani Onu adotta risoluzione su responsabilità crimini guerra Israele - (Reuters) - Di seguito gli aggiornamenti sul conflitto in corso in Medio Oriente: 11,00 - Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni unite ha adottato una risoluzione nella quale chiede che Israel ...msn

ULTIM'ORA-MEDIO ORIENTE: Usa approvano apertura Israele a più aiuti a Gaza - (Reuters) - Di seguito gli aggiornamenti sul conflitto in corso in Medio Oriente: 10,30 - Gli Stati Uniti accolgono con favore gli ultimi impegni di Israele per consentire l'ingresso di maggiori aiuti ...msn