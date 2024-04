Ultime Notizie Roma del 05-04-2024 ore 10 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 5 aprile 2024)Daily News radio giornale Buona giornata una dama redazione da parte di Francesco Vitale in studio la guerra in Medio Oriente in apertura Joe biden Chiama al telefono Netanyahu per chiedere un c’è stato il fuoco immediato e chiarire la necessità che lo stato ebraico annunci ha più una serie di passi specifici concreti e misurabili per affrontare i danni civili e la sicurezza degli operatori umanitari e aggiunge che la politica degli Stati Uniti rispetto a Gaza sarà determinata dalla nostra valutazione delle azioni immediata di Israele su questi passi l’esercito israeliano Dal canto suo dice di essere pronto a qualsiasi scenario riferendosi l’attuale tensione con Iran e assicura che le forze di Tel Aviv sono ben schierate informazioni difensive offensive la guida Suprema iraniana la iato la Alic menei avverte lo stato ebraico che si pentirà di aver sferrato ...