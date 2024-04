Ultime Notizie Roma del 05-04-2024 ore 09 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 5 aprile 2024)Daily News radio giornale giorno dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio dopo la telefonata Tra biden è il primo ministro Netanyahu Israele ha annunciato una serie di provvedimenti in soccorso della popolazione di Gaza l’apertura del porto di Ash Dog per la consegna diretta di assistenza l’apertura del valico di Harris per una nuova rotta di assistenza nel nord di Gaza daredegli impegni presi è stata la portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale americana Adrian Watson attuare il piano pienamente e rapidamente ha detto una serie di esplosioni sono state avvertite durante un aereo con droni nella regione di Odessa in Ucraina lo riferisce ukri forma riportando l’emittente pubblica su Line si segnalano esplosioni nella regione di Odessa così si legge nel messaggio divulgato dalle emittente la politica sono passate 24 ...