Udinese-Inter | per Inzaghi il punto più basso | quante cose sono cambiate!

(Di venerdì 5 aprile 2024)per Simonenon rappresenta una partita qualsiasi. Si tratta infatti di una trasferta che rappresenta probabilmente ilpiùdella sua gestione in nerazzurro, con il 3-1 dello scorso anno, aggravato da alcune scelte discutibili. Una stagione dopo, però, moltePIÙ– 18 settembre 2022,. Dopo soli cinque minuti si apre il risultato in favore dei nerazzurri, con una punizione diretta pennellata alla perfezione da Nicolò Barella. Poi, il caos. Prima l’autogol di Milan Skriniar al 22?, poi la doppia sostituzione di Henrikh Mkhitaryan e Alessandro Bastoni dopo soltanto 33 minuti di gioco a causa dei loro cartellini ...

Bastoni non fa un regalo a Inzaghi , che quasi sicuramente dovrà cambiare i suoi piani sulla probabile formazione prevista per Udinese-Inter . Modifica in difesa e dubbi in altri reparti, anche se ... (inter-news)

Bastoni ha accusato un piccolo affaticamento muscolare ai flessori e dunque la sua presenza in Udinese-Inter è in dubbio . Inzaghi sta dunque pensando alle possibili alternative, con due soluzioni in ... (inter-news)

Henrikh Mkhitaryan – ma non solo – ha un grosso problema che pende sulla sua testa come la leggendaria Spada di Damocle . In Udinese-Inter giocherà infatti con una pesante diffida, considerando anche ... (inter-news)

Serie A, alle 20.45 Salernitana-Sassuolo apre la trentunesima giornata - sempre domenica (ma alle 15) Monza-Napoli, Cagliari-Atalanta alle 18, così come Hellas Verona-Genoa e Juventus-Fiorentina. Infine lunedì alle 20.45 (Sky e Dazn) Udinese-Inter.calciocasteddu

Squalifica, infortunio e “motivi personali”: tripla assenza in Udinese-Inter - Udinese-Inter, tripla assenza in attacco Per il match in terra friulana, il tecnico nerazzurro potrebbe confermare in blocco la formazione schierata dall’inizio lunedì scorso contro l’Empoli. L’unica ...calciomercato

Bastoni in dubbio per Udinese-Inter: le ultime da Appiano - Domani, o dopo la rifinitura di domenica, la decisione finale di Inzaghi Alessandro Bastoni è a rischio per Udinese-Inter, il posticipo di lunedì prossimo della trentunesima giornata di Serie A.interlive