Udinese-Inter | nuovo problema per un difensore! Le sue condizioni

(Di venerdì 5 aprile 2024) Anche oggi l'è scesa in campo ad Appiano Gentile per preparare la sfida contro l'. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, c'è da segnalare unfisico per unprima della sfida contro i friulani.FISICO – Simone Inzaghi dopo aver recuperato Marko Arnautovic e Juan Cuadrado dai rispettivi infortuni e con il solo Stefan de Vrij fermo ancora in infermeria, rischia di perdere anche Alessandro Bastoni nel reparto arretrato. Ilnerazzurro durante l'allenamento di oggi ha riportato un leggero affaticamento ai flessori. Tra domani e dopodomani si deciderà se convocarlo in occasione diin programma lunedì 8 aprile.