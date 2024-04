Udinese-Inter | Inzaghi fra conferme ed il ‘solito’ dubbio | la probabile formazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 5 aprile 2024) Si avvicina, match in programma lunedì sera alle 20.45.fraed il: la?L’, dopo la vittoria sull’Empoli, si prepara alla trasferta contro l’: obiettivo continuare la marcia di avvicinamento allo scudetto che dista ormai 11 punti. Per il match in programma lunedì sera, il tecnico ha un solodie riguarda, come sempre, la fascia destra: ballottaggio Darmian-Dumfries per una maglia da titolare in difesa, con l’olandese che potrebbe spuntarla visto anche l’assist decisivo, il quinto stagionale, sfornato nell’ultima sfida giocata. Per il ...