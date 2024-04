Udinese-Inter | Bastoni in dubbio | affaticamento per il difensore

Bastoni ieri non si è allenato con il resto del gruppo per un problema muscolare che sarà monitorato nelle prossime ore. Chi prenderà il suo posto in difesa? Simone Inzaghi ha due soluzioni qualora ... (inter-news)

L’ Udinese anche oggi è scesa in campo per preparare in allenamento la prossima sfida di campionato in casa contro l’Inter. lavoro di scarico per la squadra e successivamente possesso palla, di ... (inter-news)

Problema per Bastoni in allenamento: è in dubbio per Udinese-Inter - Il conto alla rovescia per la matematica certezza del titolo, per l'Inter, è partito tempo: non è più una questione di se ma di quando, a conti fatti, e i nerazzurri sperano di ottenere tre punti anch ...msn

Verso Udinese-Inter: domani parlerà Cioffi in conferenza stampa - "Sabato 6 aprile alle ore 14:00, presso la sala stampa del Bluenergy Stadium, mister Gabriele Cioffi terrà la conferenza pre Udinese - Inter.fcinter1908

Verso Udinese-Inter, tegola per Inzaghi | Si ferma Bastoni - Brutto stop in casa nerazzurra. Dopo i diversi problemi in difesa per Inzaghi, arriva un altro problema in casa Inter visto che Alessandro Bastoni è in dubbio per la sfida di lunedì contro l'Udinese e ...sportpaper