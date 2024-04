Ucraina | Zinchenko | “Chiamata alle armi? Andrei a combattere”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 aprile 2024) “Penso che la risposta sia chiara.”. Lo ha detto il jolly dell’Arsenal, Oleksandr, in un’intervista alla BBC assicurando di essere disposto a rispondere ad una eventualein. Dall’inizio dell’invasione della Russia, il 27enne nazionale ucraino ha donato al suo Paese circa un milione di sterline (1,16 milioni di euro). “So che alcune persone potrebbero pensare che sia molto più facile per me essere qui (a Londra, ndr) che lì (in, ndr) – ha sottolineatoalla Bbc – Spero davvero che questa guerra finisca presto”. L’ex City ha ricordato che al fronte ci sono molti suoi ex compagni di classe: “È difficile immaginare che non molto tempo fa eravamo nella stessa scuola, ...