Ucraina | la NATO è a un bivio Stoltenberg | “Due scenari possibili”

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 5 aprile 2024) Il 2024 rischia di rivelarsi presto uno dei peggiori anni nella storia recente dell’umanità: lapotrebbe infatti scendere in guerra contro gli invasori russi dell’. Si tratterebbe di una svolta nel buio. Da lì potrebbe innescarsi un conflitto prima europeo e poi mondiale, di tipo nucleare. Se fare queste affermazioni anche solo due anni fa sarebbe sembrato assurdo, oggi non lo è più. Nelle scorse settimane la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, hanno affermato che occorre “prepararsi” perché “la guerra non è imminente ma non è impossibile“. L’Europa, hanno dichiarato, “deve svegliarsi in fretta” e riarmarsi perché “se vuoi la pace prepara la guerra“. Così adesso il segretario generale dell’Alleanza atlantica, Jens, parla di un ...