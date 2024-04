Ucraina | Kuleba chiede missili Patriot e la Nato lavora a fondo da 100 miliardi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 5 aprile 2024) (Adnkronos) – “Non voglio rovinarvi la festa”, ma all’servono con urgenza “” per difendersi dagli attacchi “senza precedenti” sferrati dalla Russia conbalistici e con sciami di droni Shahed iraniani. Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro, come al solito, è andato dritto al punto ieri a Bruxelles per incontrare i colleghi della, proprio mentre celebravano, in pompa magna, i 75 anni dalla firma del trattato di Washington, trasportato per l’occasione fisicamente dalla capitale Usa, dove venne firmato il 4 aprile del 1949, a Evere, il quartiere alla periferia nordest della capitale belga che ospita la mastodontica sede dell’Alleanza. “Salvare vite ucraine, l’economiae le città ucraine – ha insistito ...