Ucraina | arrivano i droni Sokol-300 capaci di volare più di 3 000 chilometri Kiev non aspetta la tempesta perfetta

Guerra in Ucraina, Zelensky lancia l'allarme per la mobilitazione dei soldati del Cremlino. «La Russia si sta preparando a mobilitare altri 300mila soldati entro il primo giugno» da inviare in ... (iltempo)

Non prima di sei mesi l’Ucraina avrà i suoi F16. I motivi sono diversi e come sempre abbiamo sostenuto in queste pagine, dotare Kiev di aeromobili occidentali non poteva essere fatto più ... (panorama)