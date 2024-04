Ucraina | 8 persone ferite da drone caduto a Rostov

(Di venerdì 5 aprile 2024) Mosca, 5 apr. (Adnkronos) - Ottosono rimastea seguito della scoppio di un ordigno esplosivo contenuto in uno dei droni caduti nel distretto di Morozovsky della regione di, in Russia. Lo ha riferito sul Telegram il governatore regionale Vasily Golubev, aggiungendo che i feriti sono stati portati all'ospedale locale, dove ricevono cure mediche.

Crocus: la Russia dice che nel telefono di un terrorista dell'Isis c'erano dati che rimandavano all'Ucraina - i media russi e i funzionari statali hanno iniziato a gettare le basi per incolpare l’Ucraina dell’attacco terroristico che ha ucciso oltre 140 persone, nonostante le prove che ne fosse responsabile ...globalist

Guerra in Ucraina: 124 i bambini uccisi o feriti dalle mine - I dati forniti dall'Unicef, nella Giornata internazionale per la sensibilizzazione e l'assistenza. E il numero di vittime tra i piccoli aumenta a ogni anno in più di conflitto ...romasette

Ucraina: Un Ponte Per (ong), al via progetto per inclusione e coesione delle comunità ucraine - Nuovo intervento dell’ong italiana Un Ponte Per (Upp) per rispondere alla crisi umanitaria in Ucraina. A febbraio 2024, i dati riportati da Unhcr stimano che quasi 6,5 milioni di persone abbiano lasci ...agensir