Tutto pronto | torna AgriVarese La kermesse green per le famiglie

(Di venerdì 5 aprile 2024) È la più importante manifestazione dedicata all’agricoltura in provincia di Varese. Dopo la parentesi sul Lago Maggiore, con l’ultima edizione che si era svolta nel 2022 ad Angera,quest’anno nel capoluogo, che andrà in scena questa domenica. I Giardini Estensi, il parco di Villa Mirabello e via Sacco ospiteranno le attività, a partire dagli stand dei produttori alimentari del territorio: saranno 35 quelli presenti. Quindi le attività legate a selvicoltura e giardinaggio e gli allevamenti, con una cinquantina di capi di animali della fattoria. La manifestazione è promossa da Camera di Commercio e Comune di Varese insieme alle associazioni di categoria del comparto Confagricoltura e Coldiretti e con il supporto tecnico-organizzativo di Promovarese e Associazione Regionale Allevatori della Lombardia. -Tra gli altri stand ...