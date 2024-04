Tutto il mondo di Dolce&Gabbana in mostra a Palazzo Reale | a Milano

Milano, 4 aprile 2024 . Kaspersky ha scoperto una nuova variante della backdoor DinodasRAT per Linux , che compromette in modo significativo le aziende in Cina, Taiwan, Turchia e Uzbekistan almeno da ... (sbircialanotizia)

Jeh O Chula sembra una tavola calda. Ma per i suoi noodles la gente è disposta a fare anche 6 ore di fila . Il locale di Bangkok è segnalato sulla guida Bib Gourmand della Michelin. Uno dei ... (gamberorosso)

l’ambasciata israeliana a Roma – situata in via Michele Mercati, vicino Villa Borghese – è stata Chiusa . Lo comunica l’Ansa, specificando che la decisione è stata presa in seguito all’ allarme su ... (open.online)

Il "Trofeo PwC - Stile italiano" a Milano il 13 aprile - Scatterà alle 10.30 della giornata di sabato 13 aprile, per concludersi alle 16.30 dello stesso giorno, nell'area pedonale del quartiere CityLife a Milano, il "Trofeo PwC - Stile italiano", ...ansa

Geografia in festa in Tutto il mondo con la Geonight - La Geografia è pronta ai festeggiamenti per l’ottava edizione della Geonight, iniziativa promossa dall’Associazione delle Società Geografiche Europee Eugeo e dall’Unione Geografica Internazionale Igu: ...ecodibergamo

WhatsApp down in Tutto il mondo: gli aggiornamenti - L'interruzione di WhatsApp arriva a poche settimane da un massiccio disservizio delle app del gruppo Meta che ha bloccato per due ore gli utenti da Facebook, Instagram, Messenger e Threads.tg.la7