Tutta un’altra vita | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di venerdì 5 aprile 2024): trama, cast e streaming delsu Rai 2 Stasera, venerdì 5 aprile 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in ondadel 2019 diretto da Alessandro Pondi con protagonista Enrico Brignano, un tassista romano che vive due vite parallele. Per un po’. Nel cast anche Ilaria Spada e Paola Minaccioni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Gianni è un tassista romano con una routine consolidata. Ha una moglie e due figli e sogna di vincere la lotteria per cambiare il suo quotidiano scialbo e sempre uguale, incapace com’è di modificare il flusso della sua. E quando una coppia benestante, in partenza per una settimana alle Maldive, dimentica nel suo taxi le chiavi della loro ...

Una dei protagonisti della commedia Tutta un’altra vita è senza dubbio la lussuosissima villa in cui si insedia un po’ per caso il personaggio di Enrico Brignano, dopo aver trova to le chiavi dei ... (cinemaserietv)

Su Rai 2 “Tutta un’altra vita”: commedia cinica e divertente con Enrico Brignano - La storia di un tassista che, per una settimana, vive una vita da nababbo nella villa di una coppia che ha dimenticato le chiavi di casa nella sua auto ...iodonna