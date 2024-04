Turismo dell’olio | arrivano il primo rapporto annuale e un portale ufficiale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 5 aprile 2024) I protagonisti delEvo lanciano, in occasione dell’edizione 2024 del Concorso nazionale Ercole Olivario dedicato alla valorizzazione dell’extravergine d’oliva, “un’operazione di sistema che sancisce la nascita di un vero e proprio think tank dell’oleoitaliano”. La collaborazione – si legge in una nota – è il frutto del lavoro svolto dalle associazioni Città, Unaprol-Coldiretti con Roberta Garibaldi, professore universitario e autrice delsulenogastronomico. Il frutto di quest’intesa, attuata per la valorizzazione di un settore composto da circa un milione di imprese olivicole per un valore della produzione che sfiora i 2 miliardi di euro l’anno basata su una straordinaria biodiversità (oltre 250 milioni di ...