Tulsa King | che colpo per la Stagione 2 | una star Marvel si unisce al cast

(Di venerdì 5 aprile 2024) La secondavedrà la presenza di unadelCinematic Universe Ora che sono iniziate le riprese della2 di, con il ritorno del Dwight Manfredi di Sylvester Stallone, Paramount+ ha appena annunciato l'ingresso neldei nuovi episodi di unadelCinematic Universe. Secondo Deadline, Frank Grillo ha ottenuto un ruolo da series regular per la secondadi. Il suo personaggio, Bill Bevilaqua, è un mafioso di Kansas City che si interessa alle operazioni di. Grillo è noto per aver preso parte al franchise de La notte del giudizio e per aver interpretato Crossbones in diversi film del MCU. Il resto …