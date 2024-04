Tudor | «La nuova Roma ha le idee giuste Devo lavorare sulla testa dei giocatori e dare mentalità alla squadra»

(Di venerdì 5 aprile 2024)presenta in conferenza stampa il derby-Lazio. Che Lazio servirà domani per un grande derby? «Una Lazio giusta, completa di ciò che serve. Si tratta di una partita sentita da tutti: servirà usare lae fare il meglio possibile». Che rapporto ha con i derby? «Ne ho fatti anche in Grecia, a Marsiglia… Mi sono sempre piaciuti. Sicuramente è una partita come le altre, perché si prepara come le altre. Ma è altrettanto vero che devequalcosa di più senza perdere la. Va vissuto in questo modo, piacevole e col giusto antagonismo. Ma anche col rispetto degli avversari. Tifando e dando emozioni. Bisogna stare nel giusto rinforzando la bellezza del calcio». Cosa si aspetta d? «Sono tre partite in sette giorni con pochi allenamenti. C’è da ...

