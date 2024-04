“Trucco sposa” Il 22 aprile corso per gli operatori dell’Area Benessere

(Di venerdì 5 aprile 2024) A grande richiesta, nuova edizione delorganizzato da Confartigianato Imprese Bergamo, in programma nella giornata di lunedì 22con l’obiettivo di aggiornare le conoscenze e le competenze degli. Il giorno del matrimonio è un momento speciale per ogni donna, e ilgioca un ruolo fondamentale per sentirsi sicure e raggianti. Il, della durata di 8 ore, si rivolge a tutti i professionisti del settore che desiderano ottimizzare le proprie competenze e prevede un programma completo e formativo, con lezioni teoriche e pratiche. I partecipanti avranno modo di apprendere le tecniche di base delcorrettivo e di valorizzazione dei lineamenti del viso, ...

Ultimi giorni disponibili per iscriversi alla prima edizione del corso Trucco Sposa organizzato da Confartigianato Imprese Bergamo, in programma nella giornata di lunedì 21 marzo con l’obiettivo di ... (bergamonews)

Mare Fuori 4 Perché Rosa Ricci non Sposa Carmine Di Salvo ? Il sogno più grande è stato infranto in pochissimi minuti, o meglio in pochissimi episodi. Dalla riconciliazione sofferta alla ... (spettacoloitaliano)

Wedding a primavera a Villa di Bagno, torna l’evento per gli sposi - Sposi itineranti negli spazi della villa consentiranno di ammirare i capi per l’occasione e un team di esperti sarà a disposizione per consulenze circa acconciatura e Trucco per la sposa e per il look ...vocedimantova

Berry girl make-up , la tendenza Trucco per la primavera 2024 ispirata ai frutti rossi - Da «strawberry make-up» a «berry girl make-up» il passo è breve quando le tendenze in fatto di Trucco diventano virali grazie ai social. Dopo un'estate, quella dello scorso anno, a tinte fragola, ...vanityfair

Leonardo Maria Del Vecchio e Jessica Serfaty Michel, matrimonio a sorpresa in India (col Trucco) - Leonardo Maria Del Vecchio si è sposato con Jessica Michel. Un rito tradizionale nel Rajastan, in India, dove i due si trovano per le vacanze di Pasqua: lui e lei, entrambi bellissimi e felici, in ab ...msn