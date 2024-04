Trevisani | “Vi svelo la mia telecronaca più bella Vi ricordate quando Cavani…”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 5 aprile 2024) Il telecronista Riccardosi è soffermato sul ricordo delladella sfida tra il Napoli di Mazzarri e il Dnipro. Il telecronista Riccardo, noto per le sue vibranti descrizioni delle partite di calcio, ha rilasciato dichiarazioni esclusive riguardo alla suapiù emozionante. In un’intervista concessa ai microfoni di Cronache di Spogliatoio,ha riportato un momento indimenticabile della sua carriera legato al Napoli.ha rivelato che, tra le tante partite che ha commentato nel corso degli anni, una in particolare si distingue per l’intensità dell’emozione provata. Si tratta della partita del 8 novembre 2012, durante la gestione di Mazzarri, in cui il Napoli affrontò il Dnipro. “Qual è stata la miapiù ...