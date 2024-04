Tre riflessioni sui monumenti ravennati con Cetty Muscolino - La direttrice Cetty Muscolino organizza una serie di conferenze sulla conservazione dei mosaici di Ravenna. Primo appuntamento alla Casa Matha con la Basilica di San Vitale. Seguiranno incontri su Bat ...ilrestodelcarlino

La superstar della corsa in montagna al camp di tre giorni in programma a Pennabilli - Un evento che ha il suo fulcro in tre trail per 60 km complessivi, ma che dedicherà spazio anche a riflessioni sulla nutrizione e su altri aspetti legati allo sport: con Aymonod ci saranno altri ...altarimini

Ostuni, tavola rotonda 'Primule Viola...riflessioni sulla violenza di genere, tra vulnerabilità e resilienza' al Grand Hotel Masseria Santa Lucia - Ed è stata la stessa convinzione a spingere le tre realtà a continuare il percorso intrapreso, e a organizzare per il 7 aprile 2024, alle ore 17:30, presso il Grand Hotel Masseria Santa Lucia di ...giornaledipuglia