Travolge un pedone e resta gravemente ferito | 43enne muore dopo due giorni di agonia

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 5 aprile 2024) È mortoduedi. Martedì 2 aprile il terribile incidente in moto. Stefano Arce, il macellaiooriginario di Tivoli Terme, viaggiava in sella alla sua Kawasaki quando ha travolto un, per poi finire rovinosamente a terra. Gravi le ferite riportate dal centauro, ma non tanto da far temere per la sua vita. Ma i soccorsi sono stati celeri e l’uomo è stato trasportato immediatamente all’Umberto I, dove,dueil cuore delsi è fermato. Polizia Locale – foto repertorio – (ilcorrieredellacitta.com)Duedi attesa e speranza per i familiari e i tantissimi amici di Stefano. Era benvoluto il macellaio che lavorava in un esercizio commerciale della Tuscolana. In tanti hanno scritto messaggi di ...