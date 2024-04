Trasporti | Polo Logistica Fs e Amazon annunciano collaborazione Germania-Italia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Roma, 5 apr. (Adnkronos) - Puntare sul trasporto ferroviario delle merci per ridurre il traffico sulle principali strade europee e per contenere le emissioni di CO2. Con questo obiettivo ildel Gruppo Fsne ehanno firmato un accordo per trasportare le merci tra i centri di distribuzione diin. Il progetto, inoltre, aiuteràa ottimizzare la gestione delle scorte e ridurre i tempi di consegna. Il programma del Gruppo Fs prevede tre treni a settimana da Duisburg a Pomezia, gestiti da MercIntermodal, e sei viaggi di andata e ritorno tra Herne e Verona, gestiti da Tx Logistik. Secondo una stima del, queste rotte, lavorando a ...