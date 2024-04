Trapelati rendering del Redmi Turbo 3 | rivelato il design posteriore

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di venerdì 5 aprile 2024) Il lancio imminente del3 in Cina ha generato notevole interesse tra gli appassionati di tecnologia. Recentemente, un dirigente aziendale ha dato un’anteprima delfrontale del telefono, alimentando l’attesa per scoprire il suo aspetto completo. Tuttavia, la parterisulta ancora avvolta nel mistero ed una foto trapelata su Weibo, sebbene non ufficiale, ha alimentato ancora di più le speculazioni. Inoltre, alcuni utenti hanno creato deibasati su questa immagine, cercando di ipotizzare come potrebbe essere il dispositivo nella sua totalità. Le recenti immagini trapelate, presumibilmente raffiguranti il prossimo3, hanno suscitato grande interesse nel mondo tech. Iin bianco e nero, che sono ...