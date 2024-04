Tragedia sfiorata in Rosario-Penarol | Maxi Olivera colpito da una pietra | VIDEO

(Di venerdì 5 aprile 2024) Dramma sfiorato nella partita tra: il calciatoreè statoin volto da una. Il gravissimo episodio si è verificato in occasione della partita di Copa Libertadores, valevole per la prima giornata della fase a gironi. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 1-0 a favore delgrazie ad un gol realizzato da Carlos Quintana nel finale della prima frazione di gioco.Momenti di grande paura per, ex calciatore della Fiorentina. Il difensore uruguaiano classe 1992 è statoda una. Nel corso della partita si sono registrati violenti scontri sugli ...

Aereo sfiora torre di controllo, paura a New York: «È passato a 20 metri in fase di atterraggio» - La torre di controllo nota subito la manovra pericolosa e contatta i piloti del boeing salvando cosi un volo che poteva trasformarsi in una Tragedia visto che si trovava a 83 metri di quota e a ...ilmessaggero

Potenza, studentessa cade in un tombino. Per fortuna solo ferite lievi - POTENZA - Tragedia sfiorata questa mattina in via Sabbioneta a Potenza. Una ragazza che si stava recando a scuola, attraversando la strada, è finita con una ga ...ivl24

Potenza, cade in un tombino, ferita lievemente una ragazza - Tragedia sfiorata questa mattina in via Sabbioneta a Potenza. Una ragazza che si stava recando a scuola, attraversando la strada, è finita con una gamba in un tombino a griglia per lo scolo delle ...rainews