(Di venerdì 5 aprile 2024) Un 65enne è morto in ospedale a causa dei gravi traumi riportati dopo una caduta. Era su unare una pianta, quando è precipitato ed è stato soccorso con l'eliambulanza.

Frosinone - Frosinone è stata scossa da un violento Agguato a Colpi di Pistola , che ha causato la morte di un uomo e il ferimento di altre tre persone. L'incidente si è verificato poco dopo le 19 in ... (abruzzo24ore.tv)

Sarà l’esame medico legale a stabilire se abbia avuto un malore o siano altre la cause del decesso del lavoratore che intorno alle ore 14 di oggi è caduto dal compattatore per la raccolta ... (gazzettadelsud)

Tragedia a Frosinone: cade da una scala mentre pota un albero e muore - Non ce l'ha fatta l'uomo di sessantacinque anni caduto da una scala mentre stava potando una pianta a Frosinone. L'uomo, trasportato con l'eliambulanza in ospedale, è morto per le gravi ferite e i ...fanpage

Precipita nel vuoto e muore a sessantacinque anni - Tragedia in via Le Rase a Frosinone dove un uomo è precipitato nel vuoto dalla sua abitazione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Allertata anche un'eliambulanza ma purtroppo per l'uomo, ...ciociariaoggi

Gianluca Verrelli e il malore alla guida, accosta l'auto e muore a Roma: l'ultimo gesto eroico del 44enne di Frosinone - Accusa un malore alla guida, riesce ad accostare l'auto e muore. La vittima è Gianluca Verrelli, 44 anni, imprenditore edile originario di Boville Ernica (Frosinone), da poco si ...ilmessaggero