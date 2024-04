Traffico Roma del 05-04-2024 ore 18 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 5 aprile 2024) Luce VerdeBuon pomeriggio dalla redazioneintenso con quote rallentamenti sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la via Bufalotta e l’appia e in carreggiata esterna tra Pontina e Appia coda sulla via Pontina per lavori in corso tra Spinaceto e Castel di Decima in direzione Latina più In generale rallentamenti e code sulle consolari in uscita dalla capitalecongestionato sulla tangenziale est tra Corso Francia e via Salaria in direzione San Giovanni proseguendo in questa direzione altre file tra Largo Lanciani è San Lorenzo ma per un incidente in corso a Montesacro una manifestazione con corteo con Arrivo previsto in via levanna inevitabili ripercussioni suldi zona sempre chiusa in zona Trionfale via Cesare Castiglioni per un incidente tra via di Torrevecchia e via ...