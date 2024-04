Traffico Roma del 05-04-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 5 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità oggi pomeriggio corteo nella zona di Piazza Sempione con partenza e arrivo in via levanna e percorso lungo via Nomentana via Monte Subasio via Maiella viale Gottardo e via Cimone Il corteo è in programma dalle 17 e dalle 17:30 manifestazione con corteo tra bastoggi e Primavalle tra le strade interessate dal passaggio della manifestazione via commendone via Aloisi Masella via Bembo e Piazza Clemente XI in entrambi i casi quindi sia per questo corteo che per quello in zona Piazza Sempione saranno possibili momentanee chiusura ale deviazioni bus le altre notizie parliamo di potature in città Domani sono in programma Testaccio in via Galvani con la deviazione delle linee di bus 718 ...