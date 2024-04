Traffico Roma del 05-04-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 5 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità da lunedì prossimo 8 aprile riprendono i lavori serali di rinnovo dei binari della metro a dalla domenica al giovedì l’ultima corsa dei treni Sarà alle ore 21 poi il servizio proseguirà su bus Inoltre per la manutenzione delle scale mobili sempre dall’8 Aprile chiude la stazione di Piazza Vittorio in alternativa si potrà utilizzare la vicina fermata di Manzoni in estate poi per lavori di riqualificazione saranno chiuse le stazioni di spagna e Ottaviano maggiori dettagli sumobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità