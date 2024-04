Traffico Roma del 05-04-2024 ore 10 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 5 aprile 2024) Luce Verdeben trovati dalla redazione per i lavori in corso all’altezza di Settebagni code sia sulla diramazionenord sia lungo il raccordo salario Settebagni in direzione del raccordoancora intenso sulla Flaminia la Salaria con code rispettivamente dal raccordo via dei Due Ponti e dall’aeroporto dell’Urbe alla tangenziale est sulla stessa tangenziale est code dalla Nomentana via dei Campi Sportivi in direzione dello stadio e su disposizione dei Vigili del Fuoco è chiuso su via dell’acquafredda l’ingresso su via Riserva della Torretta per chi proviene da via Aurelia per lavori in corso incolonnamenti su via Laurentina da viale della musica a Viale del Tintoretto sempre per lavori ci sono poi code sulla Pontina da Spinaceto a Castel di Decima verso Pomezia la polizia locale infine segnala diversi incidenti in viale ...