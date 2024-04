Traffico Roma del 05-04-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 5 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità a causa del Lavoro in corso all’altezza di Settebagni incolonnamenti verso il Gra sia su via Salaria sia sulla diramazionenord stessa situazione su via Pontina per lavori e riduzione di carreggiata code tra Spinaceto e Castel di Decima in direzione Latina verso Leu ci sono incolonnamenti tra Pomezia e Castel di Decima e dal Gra verso via Cristoforo Colombo la polizia locale segnala incidente su via Appia nei pressi di via casaro tondo code verso il centro a partire da Ciampino ripercussioni anche in direzione del grep per lavori chiusa temporaneamente via Domenico Cimarosa su viale Liegi iniziato ieri presso la nuova fiera diin Romics Festival Internazionale Dedicato ai fumetti possibili difficoltà di circolazione in via Portuense in ...