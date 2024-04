Traffico Roma del 05-04-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 5 aprile 2024) Luce VerdeBen ritrovati a causa dei lavori in corso all’altezza di Settebagni difficoltà di circolazione con code verso il Gra sia sulla diramazionenord sia su via Salaria per le consolari maggiorsulla Cassia con code tra l’olgiata e via dei Due Ponti sulla Flaminia incolonnamenti dal Gra Corso di Francia su via Aurelia disagio anche per un veicolo in panne dal Gra verso Piazza Irnerio ci sono code e per un incidente su via Appia segnalato in prossimità di via del Casale Rotondo code sia in direzione centro che verso il Gra lungo il raccordo anulare Code in carreggiata interna tra casini Nea piene esternain coda tra BBFiumicino e Laurentina poi file tra Appia e Tiburtina trafficato il tratto Urbano della A24L’Aquila code a tratti verso la ...