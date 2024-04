Traffico Roma del 05-04-2024 ore 08 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 5 aprile 2024) Luce VerdeBuongiorno ben trovati all’ascolto apriamo con un invito alla prudenza nella guida per nebbia che riduce visibilità su diversi quadranti cittadini Code in entrata asulla diramazionenord e su via Salaria entrambe in coda verso il Gra a partire da sette bagnipenalizzato dai lavori incolonnamenti sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra Casilina e Appia in esterna rallentamenti e code tra le uscite prenestine Nomentana trafficato il tratto Urbano della A24L’Aquila con kodi a tratti verso la tangenziale est a partire da Tor Cervara sulla stessa tangenziale code tra Salaria via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico verso San Giovanni invece file tra Prenestina e viale Castrense sulle consolari verso il centro in coda sulla Cassia tra la ...