Tra le 82 opere proposte quest’anno il Comitato direttivo del Premio Strega ha scelto i dodici titoli che si disputeranno l’edizione 2024

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 5 aprile 2024) Da Chiara Valerio a Donatella Di Pietrantonio a Paolo Di Paolo, ad Antonella Lattanzi, sarà una sfida tra grandi nomi la finale del. Sono stati finalmente annunciati iscrittori rimasti in gara e, anche, le donne ottengono un ottimo risultato: sono 7 su 12. Grandi nomi, ma anche esclusioni che faranno discutere. Libri per l’estate: i 5 finalisti del2023 da mettere in ...