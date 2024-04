Toti celebra il pesto ligure a Milano ed esclama | Viva le trofie!

(Agenzia Vista) Milano , 5 aprile 2024 Nel corso dell'evento di promozione del pesto ligure in darsena, a Milano , il governatore della Liguria Giovanni Voti, prima della degustazione delle ... (iltempo)

Milano, festa in cima al Pirellone per la nascita di due falchi pellegrini. E Fontana celebra il nido decennale di Giulia e Giò - Sulla pagina ufficiale dedicata alla coppia di falchi sarà presto lanciato il toto nomi per «battezzare» i nuovi falchetti, appena tutti saranno nati. Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di ...milano.corriere

MUSEO NOVECENTO presenta Ritorni. Da Modigliani a Morandi - Il Museo Novecento celebra i dieci anni dalla propria inaugurazione, avvenuta nel 2014, ospitando Ritorni. Da Modigliani a Morandi, una grande mostra dedicata alla storia di una delle sue raccolte più ...liquidarte