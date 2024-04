“Siamo al sesto mese di guerra e non ci stiamo abituando. Non sta diventando più facile”. In questa testimonianza audio proveniente da Rafah, nel sud della Striscia di Gaza , un’operatrice Oxfam che ... (ilfattoquotidiano)

Tornare in vita con la "resurrezione virtuale": quanto costa e come funziona - Quando i dipendenti se lo sono ritrovati davanti, in uno schermo, come prima della sua morte sono rimasti sbalorditi: il loro ex capo Tang Xiao'ou, decedeuto a dicembre, stava nuovamente parlando con ...ilgiornale

Michael J. Fox, l’attore vuole Tornare a recitare: “Se qualcuno mi offrisse il ruolo giusto…” - Fox vorrebbe Tornare a recitare, a patto che vi siano alcuni presupposti ... Possono cambiare la tua prospettiva e, talvolta, anche la tua vita“. Queste sono state le parole di Michael J. Fox durante ...cinematographe

Cassiera per un giorno: il sogno di una signora di 90 anni si realizza all’Esselunga - Una donna in pensione ha espresso il desiderio di Tornare a fare la cassiera, almeno per un giorno. Il suo sogno è divenuto realtà ...gamberorosso