Gigi D'Agostino torna a far ballare migliaia di persone e questa volta lo fa dal vivo. Dopo il primo "test" sulla nave Costa Smeralda durante il Festival di Sanremo 2024, il Capitano sarà ... (ilgiorno)

Milano, 3 aprile 2024 – Dopo aver testato l’atmosfera del palco in occasione del dj-set sulla Costa Smeralda durante il Festival di Sanremo 2024 , il Capitano è pronto a far ballare i fan sulla ... (ilgiorno)

Gigi D’Agostino torna con un nuovo singolo internazionale, Shadows of the night e annuncia un concerto evento a Fiera Milano live Dopo il grande successo riscosso al Festival di Sanremo Gigi ... (spettacolo.eu)

Torna Gigi D'Agostino, dopo la malattia la rinascita del "Capitano" - Dopo un lungo periodo lontano dalle scene dovuto alla malattia, Torna il "Capitano" Gigi D'agostino con un nuovo brano, "Shadows of the night", simbolo di rinascita ...ilgiornale

“Shadows of the night”: Gigi D’Agostino Torna con la nuova versione di “Another way” - Dal 4 aprile, le discoteche e le radio si infiammeranno con la nuova versione di un brano immortale. In attesa del 21 giugno ...sorrisi